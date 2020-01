Ingombrante

Dicono che… la presenza, sempre più invadente, di Gabriella Daghero al fianco di Vittoria Poggio stia creando malumori all’interno dell’assessorato e più di un problema nei rapporti tra il settore culturale della Regione e gli altri enti. Sebbene non inquadrata ufficialmente nell’organigramma (in staff c’è invece, forse in sua vece, la figlia Alessandra), negli ultimi tempi la Daghero, storica militante della Lega fin dai tempi di Gipo Farassino, pare trascuri Montecitorio (dove è tra le collaboratrici del gruppo guidato da Riccardo Molinari) per affiancare la compagna di partito nel suo incarico al governo del Piemonte. Troppo ingombrante secondo alcuni, poco diplomatica a detta di altri.