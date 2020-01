Embraco: Traces di Tartaro pronta ad assumere 50 persone

E' Daniele Tartaro, 54 anni, titolare della Traces, l'imprenditore pronto ad assumere 50 lavoratori ex Embraco. Lo ha annunciato il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero. L'azienda è attiva nella ricerca e produzione di contenitori innovativi per la raccolta e conservazione dei campioni bioptici. Oggi Traces possiede la più ampia gamma di contenitori bioptici a "ciclo chiuso" del mondo. Nel 2017 ha investito 150.000 euro in ricerca e sviluppo. Daniele Tartaro è molto attivo nella vita politica e sociale di Chieri, e nelle elezioni comunali dello scorso anno è stato candidato nella lista "Sicchiero per Chieri".