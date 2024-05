Russi (M5s), Lo Russo continua la campagna elettorale per Cirio

"Lo Russo continua a far campagna elettorale per Cirio e per il centrodestra. Ultima occasione la visita del ministro Salvini, con cui il sindaco ha ostentato piena sintonia persino sugli incentivi per la mobilità elettrica, fino a pochi giorni prima richiesti con gran voce al governo, come ventriloquo di Stellantis, e ora guardati con scetticismo". Ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale a Torino, Andrea Russi. "Lo Russo - si chiede il consigliere - sceglierà di stare dalla parte di Salvini, che ha tagliato 65 milioni di euro per il finanziamento delle stazioni della metro Dora e Zappata, o della sua maggioranza, che con un atto approvato lo scorso 25 marzo ha criticato fortemente la modifica del codice della strada voluta dal ministro? Visti i complimenti a Salvini per la riforma - conclude Russi -, la scelta è palese".