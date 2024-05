Morto a 61 anni Fabio Gallia, ex numero uno di Bnl e Cdp

Fabio Gallia - ex banchiere, manager e imprenditore tra i maggiori protagonisti della finanza italiana, giunto fino ai vertici di Bnl e Cdp - è scomparso questa mattina. Nato di Alessandria nel 1963, 61 anni, una laurea in Economia e Commercio all'Università di Torino, Gallia aveva iniziato la sua carriera in Accenture, occupandosi di servizi di consulenza strategica. Nel 1990 era entrato in Ersel asset management, società di gestione della famiglia Giubergia, prima come capo degli investimenti e poi direttore generale e partner. L'esperienza nel risparmio gestito si conclude nel 2002, quando viene chiamato da Cesare Geronzi e Matteo Arpe in Capitalia come vicedirettore generale e Cfo. Nell'ambito del suo percorso in Capitalia, è stato anche Ad di Fineco fino all'incorporazione di quest'ultima in Capitalia e Ad di Banca di Roma. La carriera da banchiere è proseguita nel 2008, con la carica di Ad e Dg di Bnl, gruppo Bnp Paribas, e membro del comitato esecutivo della capogruppo francese. In Bnl è rimasto fino al 2015, quando assume i ruoli di Ad e Dg della Cdp, che ricopre fino al 2018. Nel periodo, diventa anche vice presidente del Fondo Strategico Italiano e consigliere del fondo infrastrutturale europeo Marguerite. Dal 2020 al 2022 è stato direttore generale di Fincantieri. Attualmente, sedeva nel cda di Edison e svolgeva attività di consulente indipendente per gruppi imprenditoriali oltre che di senior advisor di Centerview Partners, banca di investimento globale con sede a New York. Gallia è stato inoltre membro dei cda di Borsa Italiana, Mts, Coesia (Gruppo Seragnoli), Ariston Thermo (Gruppo Merloni), Manifatture Sigaro Toscano e altre società assicurative e di gestione del risparmio. Tra i suoi numerosi incarichi è stato anche membro del comitato direttivo di Assogestioni e dell'esecutivo dell'Abi. Nel giugno 2013 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine Nazionale della Legione d'Onore e nel maggio 2015 Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.