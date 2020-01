Meteo: cieli molto nuvolosi al mattino con schiarite dalla sera

A Torino oggi, sabato 25 gennaio, cieli molto nuvolosi al mattino con schiarite dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1336m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nottetempo e il mattino piogge tra Liguria e Piemonte centro-orientale con nevicate fino a 300-500 m su basso Piemonte ed entroterra di Savona e Genova; altrove cieli nuvolosi ma con precipitazioni generalmente assenti. Tendenza a miglioramento nella seconda parte della giornata, seppur con nubi irregolari. Temperature in lieve calo nelle massime.