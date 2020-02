Piemonte: stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi

Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi da domani in Piemonte. A proclamarlo la Direzione Opere Difesa del suolo, Protezione civile Trasporti e Logistica sulla base del livello di pericolo fornito dal Centro funzionale regionale Arpa Piemonte. La decisione a seguito delle condizioni meteo caratterizzate da temperature elevate per il periodo, assenza di precipitazioni e vento. Da domani, pertanto, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, è vietato accendere fuochi e artifizi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile Le violazioni dei divieti comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.