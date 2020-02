Sicurezza stradale: controlli in Valle Susa, 5 denunciati

Cinque persone sono state denunciate in Valle di Susa per guida in stato di ebbrezza nell'ambito di una serie di controlli preventivi svolti dai carabinieri in materia di sicurezza stradale. Gli interventi sono stati svolti tra Sauze d'Oulx e Sestriere, località particolarmente frequentate dai turisti della montagna, dove sono stati allestiti numerosi punti di controllo soprattutto in prossimità di pub e discoteche. "Sono troppi - spiegano al comando provinciale dell'Arma - i giovani coinvolti in incidenti stradali nel fine settimana. Un'emergenza alla quale i carabinieri della Compagnia di Susa intendono provare a dare una risposta urgente attraverso specifici servizi che prevedono innanzitutto la presenza di pattuglie nei pressi dei punti di aggregazione". I militari hanno permesso a diversi giovani di svolgere il pretest prima di mettersi in auto per accertare l'effettivo tasso alcolemico nel sangue e dare modo di far guidare altre persone in caso di superamento dei limiti.