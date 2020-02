Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 13 febbraio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1104m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un rapido fronte dai quadranti occidentali si avvicina alle Alpi ma senza determinare effetti rilevanti. In prevalenza soleggiato fino al pomeriggio salvo per velature di passaggio. In serata nuvolosità irregolare in aumento con qualche fenomeno sui crinali alpini retici e sul Levante ligure. Temperature senza variazione o in lieve calo, su valori comunque non particolarmente freddi. Venti in rinforzo da SO sul Ligure.