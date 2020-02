Volontariato in lutto, morto ex presidente piemontese Avis

È morto questa mattina all'ospedale di Bra (Cuneo), dove era ricoverato da alcuni giorni per un tumore, Giorgio Groppo, 55 anni, ex presidente regionale dell'Avis, l'associazione dei donatori del sangue con più volontari del Piemonte. Perito assicurativo, residente a Sommariva Bosco (Cuneo), era stato tra i maggiori esponenti del volontariato in provincia di Cuneo. Fondatore e per 15 anni presidente del Csv (centro servizi per il volontariato) "Società solidale" di Cuneo, ma anche presidente provinciale e regionale dell'Avis, Groppo era stato anche nel Consiglio generale di Compagnia San Paolo su indicazione del Consiglio regionale del volontariato, oltre che componente delle Commissioni Patrimonio e Politiche sociali della fondazione torinese. La sua ultima uscita pubblica e' stata a dicembre, in Prefettura a Cuneo, quando venne insignito del riconoscimento di commendatore della Repubblica italiana.