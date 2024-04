Sanità: Pentenero, si deve lavorare per una diversificazione

È partito da Lanzo (Torino), questa mattina, il "tour nelle strutture sanitarie" del Piemonte di Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione. Con lei altri candidati alle Regionali: Alberto Avetta, Nadia Conticelli e Giulio Fornero. "Siamo partiti dall'ospedale Mauriziano di Lanzo che è una struttura da guardare con grande attenzione, perché si trova all'inizio di una vallata importante del nostro territorio", spiega Pentenero. "Il nostro territorio è costituito da grandi città, da medie realtà, ma soprattutto da zone collinari e montane, dove i tempi di intervento per il primo soccorso sono spesso molto lunghi, 40 minuti per soccorrere le persone sono troppi. Quindi bisogna immaginare di poter risolvere nel più breve tempo possibile il problema del soccorso. Dobbiamo far ritornare quelle eccellenze che hanno caratterizzato negli anni una struttura come questa". Per Gianna Pentenero "i parametri con i quali si misura la sanità in un territorio come questo devono essere diversi, e non possono essere paragonati a quelli delle grandi città. Quindi dobbiamo lavorare per una diversificazione rispetto a quelle che sono le necessità, i livelli e le valutazioni. Tutto questo è urgente e sarà uno dei nostri primi impegni. Inserito, ovviamente, all'interno di una programmazione strutturata che guarda lontano e che possa garantire una sanità di qualità per tutti i cittadini, ovunque si abiti".