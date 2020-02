Meteo: cieli in prevalenza sereni

A Torino oggi, lunedì 24 febbraio, cieli in prevalenza sereni, salvo formazioni di nebbie al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3478m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: tanto Sole tra VDA e Valpadana, con giornata particolarmente mite per il periodo a causa di temperature fin sui 18-20°C. Più fresco ed umido in Liguria a causa di nubi basse diffuse, specie sulla Riviera centro-orientale. Ventilazione vivace in quota, modesta in pianura. Mar ligure poco mosso o mosso.