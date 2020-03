Video a gettone

Dicono che… se non altro per non essere da meno dei loro più blasonati colleghi, anche i consiglieri delle Circoscrizioni torinesi agognino di svolgere le sedute d’aula e di commissione in videoconferenza. In alcune chat si legge che “per garantire il lavoro degli organi collegiali e l’operatività dell’Ente, le otto amministrazioni decentrate si riuniranno utilizzando la stessa piattaforma che verrà utilizzata per il Comune di Torino, non appena saranno individuate le corrette modalità di applicazione della stessa alle caratteristiche delle attività istituzionali delle Circoscrizioni”. Lodevole l’impegno dei mini sindaci e consiglieri nel voler dare un contributo in questo difficile momento per il nostro paese ed il Piemonte. Peccato che il decreto appena emanato all’art. 73 menzioni giunte comunali, provinciali e città metropolitane… di Circoscrizioni non se ne parla. Encomiabile il loro entusiasmo nel fare qualcosa per il territorio: evidentemente non possono fare a meno dell’attività politica…. e del gettone.