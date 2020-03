Meteo: nubi alternate a schiarite, deboli piogge in serata

A Torino oggi, giovedì 26 marzo, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 929m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: prosegue un tempo variabile e in un contesto molto freddo per il periodo. Nubi irregolari diffuse, con nuove precipitazioni in arrivo sulle Alpi occidentali e appennino ligure, nevose a bassa quota. Gelate sempre probabili in Valpadana tra notte e mattino, aria fredda anche in riviera ligure seppur con valori termici più elevati. Mar ligure poco mosso.