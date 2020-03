Fiom, sciopero alla Skf di Villa Perosa

I lavoratori della Skf di Villar Perosa sono in sciopero per l'intera giornata per chiedere la sospensione delle attività produttive non indispensabili dello stabilimento. Lo rende noto la Fiom. Lo stabilimento di Villar Persona della Skf occupa oltre 500 dipendenti e produce cuscinetti a sfera di precisione. "La prosecuzione dell'attività dello stabilimento Skf di Villar Perosa è stata autorizzata dal Prefetto per via delle produzioni destinate al comparto dell'aerospazio. Queste produzioni però rappresentano solo una quota modesta delle attività e impegnano solo una parte dei lavoratori del sito. Non ci sembra corretto usare la necessità di queste produzioni per tenere aperto l'intero stabilimento continuando ad esporre i lavoratori al rischio di contagio", spiegano Edi Lazzi, segretario provinciale della Fiom e Pino Lo Gioco responsabile di Skf per la Fiom. "Lo sciopero di oggi - aggiungono - rappresenta il disagio e la preoccupazione dei lavoratori che chiedono di sospendere le produzioni non essenziali per preservare così la salute propria e dei propri familiari. La tutela della salute deve venire prima di qualunque interesse economico".