Piemonte a Governo, disoccupati per agricoltura

"Più soldi per la cassa in deroga, sostegno al reddito per i lavoratori intermittenti, e coinvolgimento dei disoccupati italiani e di chi percepisce il reddito di cittadinanza per far fronte alle necessità del comparto agricolo in vista della stagione della raccolta". E quanto chiedono al Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus gli assessori piemontesi al Lavoro, Elena Chiorino, e all'Agricoltura, Marco Protopapa, che sottolineano la necessità di "un intervento urgente, anche per garantire la tenuta sociale". "Il Piemonte - spiega Chiorino - ha ancora risorse per soli 15 giorni lavorativi, ai ritmi attuali di presentazione delle domande per la cassa in deroga. Per garantire le 9 settimane di copertura e coprire il fabbisogno totale, mancano ancora 141 milioni". "Per la stagione della raccolta - aggiunge Protopapa - in Italia servono circa 250 mila lavoratori. Durante un incontro con il ministro Teresa Bellanova è emersa l’opportunità di valutare il coinvolgimento dei cittadini che si sono trovati improvvisamente senza occupazione. Bellanova ha convenuto che l'uso di manodopera italiana comporterebbe vantaggi sia per i lavoratori, che avrebbero un impiego temporaneo, sia per le imprese, che non vedrebbero compromesso il raccolto".