Collegio Carlo Alberto, Barba Navaretti presidente fino a '22

Giorgio Barba Navaretti, ordinario di Economia Politica all'Università degli Studi di Milano, sarà presidente del Collegio Carlo Alberto fino al 2022. Lo hanno deliberato i soci fondatori, Università di Torino e Compagnia di San Paolo. "Desidero ringraziare i nostri soci per la fiducia che hanno voluto confermarmi", commenta Barba Navaretti, che negli ultimi due anni ha guidato il Collegio come vicepresidente e presidente vicario, "e per aver nominato una squadra di consigliere e consiglieri di qualità molto alta. Sono contento che la composizione del cda abbia una composizione di genere molto bilanciata. Sono certo che con l'aiuto della comunità scientifica del Carlo Alberto e del nostro staff operativo saremo in grado di superare le terribili sfide dell'epidemia da coronavirus e di realizzare il Piano strategico approvato l'anno scorso, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Collegio come istituzione di eccellenza nella ricerca, nella didattica avanzata e nella divulgazione delle discipline economiche, sociali-politiche e giuridiche". Faranno parte del cda Alberto Francesco Anfossi, segretario generale della Compagnia, Fabio Bagliano, ordinario di Economia politica all'Università di Torino, Oriana Bandiera, professor of Economics alla London School of Economics and Political Science, Olivier Bouin, directeur della Fondation Rfiea- Réseau Francais des Instituts d'Etudes Avancées, Valeria Marcenò, associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Debora Revoltella, director Economics Department, European Investment Bank, Domenico Siniscalco, vicepresidente di Morgan Stanley International e Alessandra Venturini, ordinario di Politica economica all'Università di Torino.