I "sassolini" di Ravetti

Dicono che... sia un bel rospo da ingoiare per i parlamentari piddini piemontesi quello servito dall’ex capogruppo del loro partito in consiglio regionale Domenico “Mimmo” Ravetti che in un post su Facebook si toglie il capello davanti al suo concittadino Riccardo Molinari e un bel po’ di sass(olin)i dalle scarpe riversandoli in casa propria. “Il capogruppo della Lega ha giocato bene le sue carte – scrive Ravetti –. E ha fatto bene a proporre un emendamento per Alessandria utile a sviluppare la ricerca sulla correlazione tra Covid-19 e ambiente. Avrei preferito conoscere dal mio Partito la ragione della bocciatura dell'emendamento ma, per non commettere errori, chiederò spiegazioni quanto prima”. Già perché su indicazioni della viceministra grillina Laura Castelli la maggioranza gialloverde ha bocciato la richiesta del capogruppo leghista di un finanziamento di 5 milioni per l’Irccs dell’ospedale alessandrino. “Gli alessandrini sanno chi ringraziare” scrive Molinari in una nota congiunta con la deputata Rebecca Frassini.