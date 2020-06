Lite in strada finisce a calci e pugni, due arresti a Torino

Un 29enne e un 43enne sono stati arrestati a Torino per lesioni. I carabinieri li hanno fermati in una tabaccheria di corso Belgio mentre si accanivano con calci e pugni nei confronti di un 33enne. Secondo la ricostruzione dei militari della compagnia San Carlo, a far scattare la violenza sarebbe stato un litigio per futili motivi. I due arrestati, italiani, entrambi ora ai domiciliari, hanno inseguito per strada la vittima, anche lui un italiano, armati di cocci di bottiglia. Quando l'uomo inseguito ha cercato rifugio in una tabaccheria, i due hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale ed hanno iniziato a picchiarlo. Mediato all'ospedale San Giovanni Bosco, ha riportato una ferita al capo e alcune contusioni che i sanitari hanno giudicato guaribili in pochi giorni.