Coronavirus: Piemonte, 140 guariti 11 contagi e 3 vittime

In Piemonte sono 140 i nuovi guariti dal Coronavirus e ci sono 1265 pazienti considerati in via di guarigione. Il numeri dei contagi cresce di 11 unità, con 10 casi asintomatici. Tre i decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione, di cui nessuno finora nella giornata odierna. Il numero complessivo delle vittime sale a 4080. I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 303 (-4). Le persone in isolamento domiciliare sono 1188. I tamponi diagnostici finora processati sono 408.836, di cui 224.151 risultati negativi.