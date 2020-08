Caldo ha ore contate, da domani è allerta temporali

Ha le ore contate il caldo degli ultimi giorni. L'arrivo domani di una perturbazione atlantica riporterà l'instabilità atmosferica sul Piemonte, con allerta gialla per temporali forti su gran parte della regione, piogge intense, grandine e raffiche di vento. Secondo l'Arpa - l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - l'instabilità maggiore è prevista dal pomeriggio di domani; il transito di aria fredda, associata alla perturbazione, favorirà un calo delle temperature che si protrarrà anche nei giorni successivi. Arpa consiglia "di adottare comportamenti cautelativi per la propria e altrui incolumità, seguendo l'evoluzione meteorologica attraverso i canali di diffusione delle informazioni dell'Agenzia".