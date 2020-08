Torino: controlli in alloggi Atc, denunciate due occupazioni

Intervento della polizia municipale di Torino negli alloggi Atc in zona Vallette, dove erano state segnalate due occupazioni abusive di alloggi. Nel primo intervento gli agenti del Reparto di Polizia Abitativa hanno verificato la presenza di un 21enne di etnia rom che occupava abusivamente un appartamento in via degli Abeti; il giovane è indagato in stato di libertà per invasione e danneggiamento. Un secondo intervento è avvenuto in via delle Primule, dove sono stati trovati tre occupanti in un'abitazione: un cittadino extracomunitario e due italiani, tra cui una donna incinta. Proprio per lo stato di gravidanza dell'occupante non è stato possibile lo sgombero, ma i tre sono stati denunciati.