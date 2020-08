Scuola: Piemonte, dal 31 agosto riaprono asili nido

Asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari del Piemonte potranno riaprire lunedì prossimo, in anticipo rispetto alle altre regioni. È quanto prevede l'ordinanza firmata, oggi, dal presidente Alberto Cirio. Per il presidente Cirio e l'assessore all'istruzione Elena Chiorino si tratta di "un risultato molto importante, frutto di un lungo percorso finalizzato a riaprire il prima possibile, venendo così incontro alle esigenze delle famiglie, dei bambini e di tutti i lavoratori del comparto. Tutti soggetti che sono stati costretti, dall'emergenza coronavirus, a subire immensi disagi, sia di natura economica che personale". Per questa ragione, sottolineano ancora Cirio e Chiorino, "la regione ha voluto, compatibilmente con le direttive nazionali, anticipare il più possibile la data di riapertura dei servizi 0-3 anni, confidando che questa scelta sia davvero il primo passo per un ritorno alla normalità ordinata e nella più rigorosa sicurezza".