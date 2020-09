Giustizia: ripartono udienze, "Scripta manent" tra processi

Ripartono questa mattina, dopo il periodo feriale, le udienze al Palagiustizia di Torino. L'ingresso al pubblico è quello di via Giovanni Falcone; si può accedere dopo aver compilato una dichiarazione in cui si autocertifica di non essere stati colpiti dal Covid o di essere stati a contatto con persone che hanno contratto il virus. Tra i primi processi in calendario riprende oggi nell'aula bunker delle Vallette il processo d'appello "Scripta manent", rinviato il primo luglio. Sul banco degli imputati cinque militanti anarchici della Federazione Anarchica Informale e del Fronte Rivoluzionario Internazionale, accusati a vario titolo di associazione sovversiva e di diversi attacchi esplosivi compiuti dal 2003 ad oggi.