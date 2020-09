PALAZZO LASCARIS

Lanzo pianta la bandierina dell'Autonomia

Prima riunione della Commissione totem della Lega. Per il neo presidente sarà "una macchina per rendere il Piemonte più libero, più forte e con spazi di azione più ampi e meglio definiti"

Il vicecapogruppo della Lega Riccardo Lanzo è stato eletto presidente della nuova Commissione Autonomia del Consiglio regionale, che si è riunita oggi per la prima volta. “Abbiamo avviato – sottolinea Lanzo attingendo a piene mani dal pentolone retorico del Carroccio – una macchina che vuole rendere il Piemonte più libero, più forte e con spazi di azione più ampi e meglio definiti, compiendo il primo passo di un percorso per risolvere tutti i conflitti di competenze con lo Stato che inceppano la nostra macchina amministrativa”. Una commissione che è un po’ il vessillo che l’azionista di maggioranza vuole issare sul balcone di piazza Castello.

“La Lega – aggiunge Lanzo – ha così mantenuto uno degli impegni qualificanti del suo programma. Questa sarà la legislatura delle grandi riforme istituzionali, dalla legge elettorale al cambio dello Statuto, dalla riforma degli enti locali al federalismo fiscale. Ora sta al governo fare la sua parte, convocando il Piemonte e sedendosi a un tavolo per definire una volta per tutte gli spazi di azione della nostra Regione su temi fondamentali come la Sanità, il socioassistenziale, il lavoro e i trasporti”. Non solo. “Anche sull’istruzione – rimarca il neo presidente – il Piemonte deve dire la sua. Abbiamo 20 mila cattedre non ancora assegnate per i ritardi del Ministero: è la riprova che questa è una competenza che deve andare alla Regione, che meglio conosce le necessità delle proprie scuole”.

Questioni che hanno visto i vari livelli dell’architettura istituzionale spesso in conflitto tra loro, aumentando la confusione di ruoli e attribuzione di funzioni con cui il nuovo organismo dovrà fare i conti. A partire dai compiti della Regione che, da quando è stata istituita cinquant’anni fa, ha completamente stravolto il compito originario di ente di programmazione.