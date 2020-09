Prima Industrie: finanziamento da 12,5 milioni da Cdp

La Cassa depositi e prestiti ha concesso un finanziamento di 12,5 milioni di euro a Prima Industrie a sostegno del piano investimenti del prossimo triennio in ricerca e innovazione. L'azienda di Collegno (Torino) attiva nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera ha in cantiere diversi progetti nel settore delle macchine per l'industria e nella digitalizzazione di prodotti e processi secondo i criteri del piano Industria 4.0. Prima Industrie, quotata in Piazza Affari dal 1999, ha installato 13mila macchine in oltre 80 Paesi, conta circa 1.800 dipendenti, di cui circa 800 in Italia, e 8 stabilimenti produttivi sparsi tra Italia (4), Finlandia (1), Usa (2) e Cina (1).