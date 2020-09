Torino: sgravi per 1 milione per attività in zone cantieri

Agevolazioni dal 50% al 100% su Tari, Cosap e Cimp, per un totale di un milione di euro, per le attività commerciali e artigianali vicine a cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, con lavori di durata superiore ai 6 mesi. Le ha approvate la Giunta comunale di Torino. Nel dettaglio la delibera prevede un taglio delle tre imposte del 100% per i lavori della linea 1 della metropolitana, nel tratto di via Nizza tra via Garessio e via Sommariva e via Spotorno nel tratto tra le vie Garessio e Millefonti, oltre che per artigiani e commerciati dell'area di piazza Bengasi. Per gli ambulanti temporaneamente trasferiti in via Onorato Vigliani le agevolazioni sono del 60% e del 50%, per negozi e attività artigianali di via Nizza, nel tratto tra via Sommariva e corso Maroncelli e, per i numeri pari, da corso Maroncelli fino al primo incrocio. Agevolazioni del 100, 80 o 70% a seconda delle zone sono previste per i lavori per il collegamento ferroviario Torino-Ceres. Riduzioni del 50% per i lavori relativi alla pista ciclabile di via Nizza. Tutte le agevolazioni, ad eccezione di quest'ultima che è semestrale, hanno durata annuale.