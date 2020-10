Coronavirus, Piemonte: +933 contagi, 5 morti

Sale a 61, con un incremento di 6 pazienti, il numero dei ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus in Piemonte. Negli altri reparti l'incremento è di 103 ricoveri, il totale arriva a 883. I nuovi casi positivi accertati sono 933 (di cui il 57% asintomatici), a fronte di 9.564 tamponi processati. Con un numero di poco superiore di test, 9721, il dato dell'Unita' di crisi della Regione, ieri era di 1123 contagi in più. Ci sono stati 5 decessi, che portano il totale, dall'inizio della pandemia, a 4203. I nuovi guariti sono 71 mentre 734 pazienti sono "in via di guarigione". Le persone in isolamento domiciliare sono 9.663.