Covid: lavoratori Asl To3, operiamo in condizioni disastrose

Migliori condizioni di lavoro, più salute e sicurezza per sé stessi e per i pazienti. Sono le richieste che venerdì, alle 10 nel parcheggio antistante l'ospedale di Rivoli e alle 13,30 davanti all'ospedale di Pinerolo, i lavoratori dell'Asl To3 avanzeranno alla Direzione aziendale e alla regione Piemonte. Due flash mob organizzati dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Nursing Up per denunciare "i ritardi nella predisposizione delle misure anti-Covid, dei percorsi sporco-pulito, l'assenza di un protocollo sulla sicurezza condiviso e le politiche fallimentari sull'acquisizione di personale". "I professionisti della sanità - scrivono i sindacati in un documento condiviso - continuano a lavorare ininterrottamente in condizioni disastrose, senza che le autorità preposte si occupino seriamente della sicurezza vista a 360 gradi. Mancano tute di protezione totale, mancano guanti, manca il personale e per ultimo manca persino l'alcool per la sanificazione degli strumenti e degli arredi".