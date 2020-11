Carceri: Lega, situazione drammatica in Piemonte e Valle d'Aosta

"Il ministro Bonafede non può continuare a ignorare la situazione drammatica che vivono i penitenziari del Piemonte e della Valle d'Aosta.Gli istituti sono di fatto abbandonati, con carenze di organico importanti e in molti casi senza direttore e comandante, come succede ad Aosta Brissogne, Cuneo, Ivrea, Novara, al carcere minorile F. Aporti di Torino. Tale situazione è pericolosa, alla luce della crescita dei contagi, e non più sostenibile per gli agenti penitenziari, costretti a turni estenuanti ed esposti ad aggressioni. Chiediamo al ministro la convocazione di un tavolo per risolvere concretamente il problema che, arrivati a questo punto, richiederebbe di dichiarare lo stato d'emergenza". Lo affermano in una nota il deputato Jacopo Morrone e il presidente del gruppo Lega alla Camera, Riccardo Molinari, annunciando un'interrogazione al ministro della Giustizia.