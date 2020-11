Cisl: De Bella alla guida Fistel Piemonte, succede a Milana

Anna De Bella, 47 anni, di Torino, è stata eletta oggi, con 31 voti su 34, segretaria generale della Fistel Cisl Piemonte, la federazione Cisl dei lavoratori dell'Informazione, dello Spettacolo e delle Telecomunicazioni che conta circa 3mila iscritti. La sua elezione è avvenuta, attraverso un sistema elettronico a distanza, durante il Consiglio generale della federazione, riunito in videoconferenza, alla presenza dei segretari generali di Fistel Cisl, Cisl Piemonte e Cisl Torino, Vito Vitale, Alessio Ferraris e Domenico Lo Bianco. De Bella succede a Nicola Milana, storico dirigente della Fistel piemontese - da 7 anni alla guida della federazione da quando, nel 2013, si è regionalizzata - eletto nella segreteria nazionale della categoria e al vertice della federazione piemontese della Cisl Reti. "Lascio una federazione regionale - ha detto Milana - che ha saputo rinnovarsi al suo interno, favorendo il ricambio". Anna De Bella, dipendente Tim dal 1996, entra in Fistel nel 2010 con il compito di fornire consulenza legale e contrattuale ala categoria. Ad aprile del 2019 viene eletta in segreteria regionale Fistel con delega all'amministrazione e il compito di seguire aziende come Rai, Telecom e Comdata. "Assumo la guida - afferma- in un momento difficile e di grande cambiamento. Torino sarà al centro dello sviluppo delle tecnologie sul territorio, con un polo che aiuterà le aziende italiane nella transizione verso la quarta rivoluzione industriale. Il cambiamento sta avvenendo anche in Fistel che qualche settimana fa ha dato vita, insieme alla Flaei, alla federazione della Cisl Reti".