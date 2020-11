Covid: Frediani (M5s), situazione Rsa Chiomonte disastrosa

La consigliera regionale piemontese del M5s, Francesca Frediani, ha presentato un'istanza di accesso agli atti al Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, per conoscere lo stato dei contagi tra ospiti e personale all'interno della Rsa di Chiomonte, in Val di Susa, Casa Amica Onlus. "La situazione è drammatica alla Rsa della Fondazione Fransoua dove i contagi tra anziani, ospiti e personale sono ormai fuori controllo - spiega Frediani - Impossibile per le famiglie conoscere i dettagli e la situazione esatta in cui versa la struttura". Secondo Frediani i vertici della Rsa in questi giorni avrebbero chiesto aiuto a tutti gli organi competenti non ricevendo però alcun riscontro. "Porterò il caso in Commissione regionale sanità", ha concluso Frediani.