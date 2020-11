Acqui con le stellette

Dicono che... Acqui potrebbe passare da un’amministrazione Cinquestelle a una con le stellette. Con abbondante anticipo sulle comunali del 2022 Umberto Rapetto, generale in congedo della Guardia di Finanza e grande esperto di cybersicurezza si prepara alle grandi manovre. In un post sulla pagine Facebook del gruppo “Sei Acqui se..” l’alto ufficiale della riserva, nato nella città termale nel ’59, lancia un messaggio che ha l’aria di un manifesto. “Se qualcuno ha ancora voglia di salvare Acqui dal declino che sta lentamente uccidendo la città, la sua economia e soprattutto la sua gente, si faccia sentire – scrive Rapetto – perché sto seriamente pensando di mettere su una squadra per il prossimo appuntamento alle urne. Niente partiti, niente interessi personali: queste le condizioni. Rivoglio Acqui, quella di quando ero piccolo”. In poche ore ha arruolato quasi 500 like.