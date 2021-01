La palla dei novaresi

Dicono che… l’asse tra i “novaresi” e Riccardo Molinari, risaldato in un recente incontro prenatalizio, non piace a tutti nella Lega. Alcuni paventano ipoteche troppo onerose sul futuro, sia negli assetti interni di partito sia nella spartizione delle candidature, altri temono di vedersi relegati ai margini. Tra i più agitati, raccontano fonti di Montecitorio, è il giovane deputato cuneese Flavio Gastaldi che in alcuni colloqui pare abbia intimato: “I novaresi non devono toccare palla sulla segreteria regionale”, aggiungendo di aver ottenuto garanzie in tal senso dallo stesso Molinari.