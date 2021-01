Torino: Consiglio comunale ricorda Giuseppina Verdoja

Il Consiglio comunale di Torino ha aperto la seduta odierna, la prima dopo la pausa natalizia, con un minuto di silenzio per Giuseppina Verdoja, consigliera emerita scomparsa i 2 gennaio all'età di 97 anni. Consigliera nella prima legislatura comunale, fu in carica in Sala Rossa dal 1948 al 1951. Laureata alla facoltà di Magistero, di professione insegnante, era entrata a Palazzo Civico come eletta nella lista del Partito socialista italiano di unità proletaria, sostituendo un consigliere deceduto. Con lei scompare l'ultima esponente di quel mandato amministrativo, il primo eletto a suffragio universale.