Covid: Cirio, spostamento tra regioni? spero ma va meritato

"Auspichiamo che dal 16 febbraio ci si possa spostare tra le regioni, ma bisogna essere prudenti perché a volte si pensa che cambiare colore sia la vittoria di un premio. Cambiare il colore non significa avere vinto, ma è una prosecuzione di un percorso frutto di sacrifici, bisogna stare attenti e meritarselo". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione della Giornata di raccolta del farmaco, davanti ad una farmacia di via Roma, a Torino, la stessa via centrale che nello scorso weekend era affollata. "Quest'anno - aggiunge Cirio - abbiamo imparato che la Sanità è importante e che sulla salute non si taglia. Lo sapevamo, ma forse non ce lo ricordavamo spesso quando facevamo i bilanci pubblici. Lo abbiamo imparato". Sull'arrivo del vaccino AstraZeneca Cirio ha confermato che arriveranno in Piemonte domani "17 mila dosi e circa 20 mila la prossima settimana".