Sci: Uncem, necessario sottosegretario a Montagna

"Abbiamo la necessità di avere nel Governo un 'Sottosegretario alla Montagna', che segua Sindaci, imprese, comunità dei territori. Un Sottosegretario per il 54% dell'Italia. Ci sia questo spazio nel Governo. Le questioni territoriali sono decisive e lo ha capito ancor di più il Paese intero in queste ore". Lo afferma Marco Bussone, presidente di Uncem, l'unione nazionale dei Comuni e delle Comunità montane. "Nelle ultime 48 ore - dice Bussone - si è parlato solo di montagna e degli effetti della pandemia sullo sci, sull'economia di quelle zone che vivono di sport e turismo, oggi azzoppate. Sono al centro del dibattito pubblico le località sciistiche messe in crisi dalla scelta di non aprire, il futuro economico dei territori, quali opportunità per svago, sport, turismo, nelle zone montane italiane senza sci. Ma si inizia a parlare anche di quale sostenibilità ambientale in montagna e di quale transizione digitale ed economica nei territori. Quale ruolo per i piccoli Comuni. Temi decisivi per tutti, per l'Italia. "È il momento giusto - conclude Bussone rivolgendosi al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai Partiti e ai Ministri - per ribadire alla Politica che senza rappresentanza non si va lontano".