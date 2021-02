Candidato tolto da lista, Molinari interrogato in procura

Il segretario regionale della Lega in Piemonte Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, è stato interrogato stamani in procura a Torino nella veste di indagato in un procedimento per questioni elettorali. Il caso è quello dell'estromissione di un candidato leghista alle comunali di Moncalieri, Stefano Zacà, da poco uscito da Forza Italia. Molinari, che era assistito da un legale, ha reso dichiarazioni al pubblico ministero.