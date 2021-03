Covid: Torino, agevolazioni Tari per utenze non domestiche

Via libera della Giunta comunale torinese alle agevolazioni sulla Tari a fronte dell'emergenza pandemica. Come annunciato ieri in Commissione, la delibera prevede una riduzione fino al 75% sulla parte variabile della tassa raccolta rifiuti per imprese, attività commerciali e del settore turismo, onlus, associazioni di promozione sociale e altre utenze non domestiche colpite dagli effetti delle misure restrittive contro il Covid-19. In attesa di finanziamenti da parte dello Stato per l'anno 2021, la Città ha accantonato fondi propri per 6,5 milioni e deciso di impiegarli per ridurre la Tari dell'anno passato. A beneficiare della riduzione del 75% sono cinema e teatri, residence, discoteche e sale da ballo, palestre, alberghi e tour operator, mentre una riduzione del 42%, è concessa a esercizi commerciali, ristoranti e pizzerie, bar, botteghe artigiane, scuole private, stadi di calcio, onlus, Aps e associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali e religiosi. Le agevolazioni sono applicate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di acconto Tari 2021 dai soggetti che, al 31 gennaio, risultino essere in regola con il pagamento della Tari 2020. Nel caso in cui risultino avere un debito residuo a titolo di Tari 2020, l'importo dell'agevolazione sarà portato in sua riduzione. In caso di cessazione dell'attività sarà riconosciuto un rimborso.

La Giunta ha inoltre approvato la delibera che fissa, per famiglie, imprese e attività commerciali, le scadenza e le modalità di versamento per il pagamento Tari. Per le famiglie sono previste quattro rate, con scadenza 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno per l'acconto e 10 dicembre per il saldo. L'acconto sarà calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l'anno 2020, il saldo considerando le tariffe stabilite per l'anno 2021. Per le utenze non domestiche, l'importo della Tari sarà riscosso in tre rate, l'acconto sarà calcolato applicando l'85% delle tariffe approvate per l'anno 2020 e il saldo sulla base di quelle 2021. Le scadenze sono 15 maggio e 15 luglio per l'acconto,16 dicembre per il saldo. Il pagamento della Tari giornaliera per il commercio ambulante avverrà attraverso il sistema pagoPA gestito dalla società Soris.