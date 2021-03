Meteo: cieli nuvolosi o coperti, schiarite in serata

A Torino oggi, sabato 6 marzo, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; schiarite in serata, sono previsti 10.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 642m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: aria più fredda e umida lambisce il Nord Italia determinando una giornata instabile con molte nubi e qualche pioggia, specie nella prima parte del giorno; neve fino a quote di bassa montagna. Meno coinvolta la Liguria, dove rinforzerà la ventilazione di tramontana. Temperature in calo con valori più invernali.