Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, domenica 7 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1035m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: Le correnti fredde ed umide dai Balcani mantengono ancora una certa nuvolosità nella prima parte del giorno su PIemonte e VdA, più Sole in Liguria. Ampi spazi soleggiati nel pomeriggio. Aria molto fresca, con temperature massime in lieve rialzo un po' ovunque, minime in calo.