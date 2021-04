Tav: per cantiere "operazione di polizia, nessun avviso"

L'intervento che nella notte tra lunedì e martedì ha portato all'avvio del cantiere a San Didero, in valle di Susa, "è stata un'operazione di polizia" e quindi "nessun avviso doveva essere dato a chicchessia". Lo affermano fonti della questura nel rispondere agli amministratori locali che avevano lamentato l'assenza di avvisi e informazioni. "Non si e' trattata di un'invasione militare come sostengono i No Tav - spiegano dalla Questura - ma un'operazione finalizzata a garantire la sicurezza agli operai. Un obiettivo non facile da conseguire: ci sono stati casi di vetture danneggiate e un lavoratore e' stato colpito da un sasso".