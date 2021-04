Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 23 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2284 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: L'alta pressione in rinforzo tra Francia e Gran Bretagna riesce a garantire stabilità atmosferica anche sulle regione di Nord-Ovest dove affluiscono correnti asciutte da nord-ovest. Giornata soleggiata ovunque, salvo i consueti annuvolamenti diurni sui rilievi ma con basso rischio di precipitazioni, salvo isolate sull'Appennino ligure. Temperature in lieve rialzo, massime in pianura diffusamente tra 20 e 22 gradi. Venti deboli in prevalenza. Mar Ligure poco mosso.