Aborto: Cirio, rispetto la legge e la libertà delle persone

"La mia posizione è quella della legge italiana che prevede, come è giusto, che la libertà della donna venga garantita e sia una scelta libera. Essere una scelta libera vuol dire anche poter essere una scelta in cui una persona può essere in qualche modo messa di fronte a tante riflessioni". Così, a margine dell'inaugurazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla Città, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla polemica in merito alla presenza dei movimenti pro vita nelle strutture sanitarie. "La presenza dei movimenti all'interno delle aziende sanitarie e degli ospedali è prevista dalla legge italiana - aggiunge -. Io rispetto la legge e rispetto la libertà delle persone".