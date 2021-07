Tav; altra notte di scontri in Valsusa

Notte di scontri attorno al cantiere della Tav a Chiomonte. Ieri sera intorno alle 23, un gruppo di circa 30 persone avrebbe prima dato luogo alla battitura contro le reti attorno al cantiere e poi avrebbe accesso un fuoco e lanciato pietre dentro l'area in gestione a Telt. Le forze dell'ordine, che presidiano sempre l'area, hanno risposto lanciando dei fumogeni, e utilizzando un idrante per spegnere il piccolo rogo. Non ci sono stati fermati, né feriti.