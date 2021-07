Lanzo on the beach

Dicono che… abbia indispettito molti consiglieri regionali della Lega la foto postata ieri dal collega Riccardo Lanzo al mare, nella splendida Marzamemi, sulla costa orientale della Sicilia. Un travaso di bile provocato, certamente, dall’invidia di chi è ancora costretto nella canicola estiva torinese, ma non meno dal fatto che nell’ultima seduta del Consiglio di martedì scorso, l’esponente novarese è risultato in congedo per malattia. E la questione sarebbe stata prontamente segnalata all’attenzione del capogruppo Alberto Preioni, peraltro in queste ore impelagato nelle note baruffe domestiche.