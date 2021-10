IN CORSIA

Mancano 4mila infermieri

Tempi troppo lunghi per l'espletamento del concorso regionale. Secondo un calcolo di Nursing Up non potrà portare nuovo personale prima di un anno o un anno e mezzo. Appello alla Regione: "Fare subito assunzioni a tempo determinato"

“Siamo stupiti e assai preoccupati dall’allungamento dei tempi per il concorso regionale per le assunzioni di personale per le aziende sanitarie piemontesi, che secondo un primo calcolo non potrà portare nuovo personale prima di un anno o un anno e mezzo. Gli ospedali del Piemonte ne hanno bisogno ora, non tra un anno e mezzo se va bene”. Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, in una nota chiede alla Regione di mettere in campo ogni mezzo affinché le aziende sanitarie, tra le quali anche la Città della Salute di Torino, “facciano subito assunzioni a tempo determinato a 36 mesi per tamponare una situazione di carenza di personale oggi ormai quasi esplosiva. Senza risposte concrete a breve – aggiunge l’organizzazione –, siamo pronti alla mobilitazione”.

Secondo il sindacato in Piemonte mancano almeno 4mila infermieri. “Fare contratti a 3 o 6 mesi è inutile la sanità ha necessità di personale stabile”. Per questo, secondo il segretario regionale Claudio Delli Carri, “attendere la conclusione del maxiconcorso regionale, che potrà portare assunzioni tra un anno e mezzo, è impossibile. Come è impossibile rendere appetibili le assunzioni a tempo determinato con contratti di 3 mesi o 6 mesi. Non li accetta praticamente nessuno. Siamo consapevoli dei limiti imposti dalla Corte dei Conti, ma questa è una situazione straordinaria. Bisogna superare i vincoli burocratici – conclude – e fare le assunzioni a tempo determinato almeno a 36 mesi, e poi accelerare il più possibile per il bando regionale”.