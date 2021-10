Green Pass: Lo Russo, condannare senza ambiguità

"I fatti di ieri sono davvero gravissimi. C'è un'onda strisciante nel Paese di una destra eversiva che sta cavalcando la rabbia di tante persone. La risposta deve essere ferma, senza ambiguità e soprattutto corale da parte di tutto il quadro politico". Lo afferma il candidato sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo, che ha partecipato questa mattina alla manifestazione alla Camera del Lavoro promossa dalla Cgil dopo gli attacchi di ieri a Roma. "Non possiamo permetterci - aggiunge - spazi di ambiguità di nessun tipo. Quando si assalta la sede di un sindacato, si assaltano le lavoratrici e i lavoratori, quando lo si fa con quella violenza, lo si fa con un preciso disegno eversivo e noi su questo dobbiamo essere molto netti e molto chiari". Alla domanda se sia un messaggio anche per il suo avversario Paolo Damilano risponde che "ci sono temi su cui ci si deve schierare con grande nettezza, e lo si deve fare con la presenza fisica e le parole. La politica è questo, è prendere posizione netta, senza alcuna ambiguità, senza giustificazioni. Ieri è successa una cosa gravissima che in questo Paese non è tollerabile da chi ha a cuore il dibattito democratico".