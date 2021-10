Capitale Cultura 2024, Saluzzo Terre Monviso consegna dossier

Saluzzo e le Terre del Monviso proseguono la loro corsa verso la Capitale italiana della cultura 2024. Il dossier di candidatura, sessanta pagine di idee e progetti raccolti in dieci mesi di incontri, è stato consegnato e nei prossimi giorni sarà reso pubblico e consultabile sul sito della candidatura www.saluzzomonviso2024.it. Fil rouge le 18 parole-chiave scelte tra le centinaia espresse dai bambini, protagonisti della festa per il dossier tenutasi nei giorni scorsi nelle strade della città cuneese. Un momento simbolico scelto come immagine di copertina dello stesso dossier. "Abbiamo costruito un percorso partecipato e inclusivo e così sarà anche per il futuro - sottolinea il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni - La sfida della candidatura non e' ancora finita, anzi. Nelle prossime settimane creeremo occasioni di presentazione per coinvolgere tutta la Regione, perché Saluzzo Monviso 2024 porti un messaggio dell'intero Piemonte". "Vogliamo avviare un dialogo con le altre città candidate per costruire sin da subito progetti comuni per il bene dei territori", aggiunge Paolo Verri, direttore pro bono della candidatura. La parola passa ora alla giuria nominata dal MiC che entro il 18 gennaio esaminerà i dossier delle candidate e indicherà la decina finalista, chiamata a presentare il proprio lavoro entro il primo marzo successivo. La nomina della vincitrice del titolo di Capitale italiana della cultura 2024 avverrà entro il 15 marzo.