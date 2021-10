Ddl Zan: assessore Piemonte, si torni discutere vere emergenze

"Esprimo soddisfazione per il voto del Senato che ha messo fine alla pantomima del Ddl Zan. Mi auguro che il Parlamento ora possa tornare a discutere delle vere emergenze che riguardano la Nazione, a cominciare dalla crisi economica in cui versa l'Italia". Così, in una nota, Elena Chiorino, assessore regionale a Lavoro e Istruzione della Regione Piemonte. "Un segnale importante sarebbe l'abrogazione delle tassazioni su plastica e zucchero - aggiunge Chiorino, esponente di Fratelli d'Italia -. I rincari record delle materie prime, inoltre, pesano di circa 500 euro in più sulle bollette delle famiglie e rallentano le aziende ancora in ginocchio dalla pandemia. Di questo dovrebbero occuparsi Governo e maggioranza e invece ancora una volta, la sinistra ha tentato di distogliere l'attenzione dai problemi quotidiani sollevando polveroni con una battaglia ideologica quale il Ddl Zan. Per fortuna il tentativo di approvare questa legge liberticida è fallito: con buona pace della sinistra e del neo assessore ai Diritti della Città di Torino, Jacopo Rosatelli che anziché occuparsi dei problemi del territorio ha preferito spendersi per il Ddl Zan".