Leo si dà alla lirica

È la Fondazione Crt il primo ente ad aver nominato il proprio rappresentante nel nuovo board del Teatro Regio. Spetterà infatti all’ex assessore regionale Giampiero Leo sedere nel cda dell’ente lirico torinese. E mentre si attende che gli altri partner - Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Iren e Comune di Torino – provvedano a notificare i rispettivi nomi, in città impazza il toto sovrintendente. Quotazioni in calo per quello che fino a qualche settimana fa sembrava il più gettonato, l’attuale direttore del Teatro Stabile Filippo Fonsatti.